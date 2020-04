Coronalage in Salzburg: "An der Ansteckungsgefahr hat sich nichts verändert"

Im SN-Interview schildert Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz, warum nach wie vor Vorsicht geboten ist in Salzburg - auch wenn die Zahl der Neuinfizierten ständig sinkt.

Am 29. Februar verzeichnete Salzburg in Fusch den ersten Coronafall. Seither stieg die Zahl der Infizierten auf insgesamt 1194. Am 3. April kam die Wende: Die Zahl der täglich neu Genesenen überstieg erstmals jene der neu Infizierten. Am Dienstag galten ...