Coronalage in Salzburg: Wie es mit dem Impfen weitergeht und was die rote Ampel bedeutet

Die bisherigen Impfaktionen hatten bei Schülern und Studenten bescheidene Erfolge. Was jetzt alles geplant ist, um das zu ändern.

Die erste Schulwoche in Salzburg ist vorbei. Die Bilanz: eine Panne bei der Auswertung der PCR-Tests am Dienstag, 130 positive Fälle und sieben Klassen in Quarantäne. In der kommenden Woche geht es mit Impfaktionen an den Schulen weiter. Dafür haben sich 847 Schüler und elf Lehrer von 133 Standorten angemeldet. Die ersten Stopps des Impfbusses am Montagvormittag sind in der Stadt Salzburg in Lehen und Nonntal geplant.

Eigentlich wollte Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) "möglichst gut in den ...