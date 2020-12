Coronamediziner Richard Greil: "Die Krise hat auch die Büchse der Pandora geöffnet"

Salzburgs führender Coronamediziner Richard Greil wurde heuer sogar mit Mord bedroht. Wie er damit umgeht und was wir aus der Krise lernen.

Was war Ihr größter Irrtum in diesem Jahr? Ich habe mir erwartet, dass es stärker und schneller einen sozialen Konsens für eine angemessene Diskussion gibt, über Humanismus und Fortschritt sowie darüber, wie wir die Chancen aus der Krise nützen. Ich hoffe aber, dass man diese Chancen in Bildung, Medizin, Forschung und Wirtschaft wahrnimmt.

Haben Sie es je für möglich gehalten, dass eine Pandemie die Welt wieder in Atem halten kann? Wir haben immer wieder Anzeichen gesehen, dass Pandemien möglich sind. Dabei ist klar geworden, dass wir dafür nicht gut vorbereitet wären. Österreich liegt in einem internationalen Pandemie-Vorbereitungsindex aus 2019 auf Rang 26. Die USA und Großbritannien nehmen den ersten und zweiten Platz ein. Sie hätten also die Krise am besten meistern müssen, das Gegenteil ist eingetreten.

Es ist also nicht nur eine Frage der vorbereiteten Strukturen und Abläufe, sondern der tatsächlich im Anlassfall auch getroffenen und umsetzbaren Maßnahmen sowie der handelnden Personen. Dass dabei extrem viel erreichbar ist, ist in der Coronakrise klar geworden.

Wie erklären Sie sich, dass doch ein gar nicht so kleiner Teil der Bevölkerung den führenden und in der Verantwortung stehenden Coronaexperten misstraut? Politik und ihre ausgesuchten Berater schwingen zwangsweise im Gleichklang. Die Sicherheit oder Unsicherheit und auch die Hastigkeit der einen Seite überträgt sich naturgemäß öffentlich wahrnehmbar auf die andere. Je weniger wissenschaftliche Klarheit existiert, umso mehr vertreten auch Wissenschafter letztlich ihre persönlichen Meinungen und Einschätzungen, überinterpretieren allenfalls ihre eigenen gegenüber internationalen Daten. Ein gutes Beispiel dafür sind die unglücklichen und verkürzten Darstellungen der Mortalität von Covid-19 und die Vergleiche mit der Influenza. Diese Probleme sind nicht ungewöhnlich, es benötigt eine qualifizierte öffentliche Diskussion, die teilweise fehlt. Letztlich werden damit die Wissenschafter Teil einer Kultur, in der nicht die Auseinandersetzung um Fakten, sondern die persönliche Unterminierung der Glaubwürdigkeit der Andersdenkenden Standard ist.

Hat die Wissenschaft ein Autoritätsproblem? Die Wissenschaft ist in meinen Augen ein großer Gewinner der Krise. Noch nie war ihre Bedeutung so klar, das Interesse an ihr so hoch.

Viele Medien mit großem Auditorium sind dazu übergegangen, Originalquellen zu zitieren. Die Wissenschaft ist ein Gewinner, die Wissenschafter sind als das erkennbar geworden, was sie sind, eine Gruppe sehr heterogener Menschen wie alle anderen auch.

Derzeit sterben im Uniklinikum täglich Menschen am Coronavirus. Sie sind auch ein Krebsexperte. Wie belastend ist die ständige Konfrontation mit dem Tod? Sterben und Tod sind sehr persönliche Herausforderungen der Arzt-Patienten-Beziehung, aber auch des Arztes als Mensch, sie sind immer so neu wie der Mensch, der stirbt. Sterben und Tod verdienen maximalen persönlichen und existenziellen Respekt, sie stellen die Frage nach dem Sinn von uns allen und bleiben immer Herausforderung, ihre Vermeidung, aber auch ihre Gestaltung Aufgabe. Die Diskussion zu Alter, Triagierung oder Ressourcen lässt zum Teil in ihrer Art jene Empathie und Zuwendung vermissen, die der Versorgung der Sterbenden Sinn und Wert verleiht.

Wie viel Zeit bleibt für Sie in dieser sehr fordernden Krise noch für die Familie? Es bleibt nichts übrig, als Quantität durch Qualität zu ersetzen. Ich hoffe, dies gelingt.

Sie waren als Handballer einmal Leistungssportler. Ist Sport für Sie als Ausgleich noch wichtig? Als nicht eingelöste Option.

Ist in diesem Jahr Ihre Arbeit als Krebsforscher auf der Strecke geblieben? Die Covid-Krise hat eine sehr hohe und fast ausschließliche Aufmerksamkeit gefordert. Wir haben trotzdem im Salzburg Cancer Research Institute (SCRI) die Immun-Onkologie und die Onko-Mathematik zur Lösung komplexer Interaktionen zwischen Tumorzellen, Immunabwehr und Mikrobiom vorangetrieben. Wir haben auch wesentliche Fortschritte im Zugang zu innovativer Medizin im weltweiten Wettbewerb in den klinischen Studien gemacht. Vor allem aber ist es uns gelungen, die Krebspatienten gut durch die Krise zu führen.

Wie sehr helfen uns Erkenntnisse der Krebsforschung in der Pandemie? Sehr. Vereinfacht ausgedrückt spiegelt Krebs viele Mechanismen der Immununterdrückung durch Keime bei chronischen Infektionen, allerdings in einer deutlich komplexeren Form. Es ist daher verständlich, dass Krebsforschung und Impfstoffforschung bei Firmen parallel geht und auch in der klinischen Medizin, wie an der 3. Medizin, die Onkologie und Infektiologie gemeinsam angesiedelt sind. Das fördert die Qualität der Medizin und hat uns extrem beim Zugang zu neuen Substanzen bei Covid-19 bis hin zu unserer Impfstoffstudie geholfen.

Was war der Kardinalfehler nach dem Sommer, dass die Infektionszahlen wieder so stark gestiegen sind? Es wurden die historischen Erfahrungen von Pandemien, die international etablierten Rechenmodelle, die bereits im Frühjahr zur Verfügung standen, die Erfahrungen zur zweiten Welle aus anderen Ländern und die Entwicklung der Zahlen gegenüber der scheinbaren Stille unterschätzt. Vorausschauendes und dementsprechendes Handeln wurde auch angesichts der massiven rückblickenden Kritik und der Zersplitterung des im Frühjahr noch gegebenen Konsenses erschwert.

Sie haben eine Impfstudie nach Salzburg geholt und wurden deshalb sogar mit Mord bedroht. Wie gehen Sie damit um? Mit dem Versuch der Selbstdisziplin. Die Covid-Krise hat die zuvor schon geöffnete Büchse der Pandora menschlichen Verhaltens weiter bis hin zum offen artikulierten Hass aufgemacht.

Was antworten Sie militanten Impfgegnern? Das Leben vieler militanter Impfgegner wird durch die Tatsache gerettet, dass andere sich impfen lassen. Impfversuche gibt es seit mehr als 1000 Jahren von Indien über China bis Afrika. Die modernen Impfungen seit 1796 führen nach Einschätzung der WHO dazu, dass jährlich rund zwei Millionen Menschenleben gerettet werden, von der Vermeidung schwerster Langzeitschäden der Infektionskrankheiten ganz abgesehen. Impfungen sind einer der wesentlichsten Entwicklungsschritte moderner Medizin und ihre Bedeutung jenseits der Infektionskrankheiten vor allem in der Krebsmedizin von relevanter Bedeutung für die Zukunft.

Werden Sie beim Impfen vorangehen? Ich werde mich zum frühesten Zeitpunkt, da mir Impfstoff zur Verfügung steht, impfen lassen. Wenn dies anderen Menschen wichtig ist, gern auch öffentlich.

Was wird von dieser Pandemie bleiben? Im positiven Sinn die unglaubliche Kraft, die der Sinn des Handelns für die Allgemeinheit zum Beispiel in allen Berufsgruppen der Landeskliniken und für die Kooperation im Land im März ausgelöst hat und das Potenzial, das darin für die Zukunft der Gesellschaft liegt. Als Aufgabe bleibt, die alle Gesellschaftsschichten betreffende Kommunikationsstörung zu Fakten und Werten aufzulösen und das durch Teilinteressen bedingte Kippen der Wertebalance gegen das Leben von Älteren und Vulnerablen durch Kraft und Optimismus zu verhindern.





Zur Person:

Richard Greil ist nicht nur Salzburgs führender Coronamediziner, er hat sich auch als Krebsmediziner über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Dieser Tage ist ihm der Internationale Kulturpreis der Stadt Salzburg für die Krebsforschung und die Rolle und Kommunikation in der Covid-Krise verliehen worden. Greil nimmt mit seiner Klinik auch an einer Corona-Impfstudie teil.

Seit 2004 ist Greil Vorstand des Uniklinikums für Innere Medizin III. 2013 gründete er die Salzburg Cancer Research Institute GmbH sowie den Cancer Cluster Salzburg.



