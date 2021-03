Coronapatienten in Salzburg: Männer auf Intensivstation im Schnitt 56 Jahre alt

Die für Covid reservierten Kapazitäten auf den Intensivstationen sind zu 75 Prozent belegt. Die Ältesten sieht man kaum noch im Spital.

Es war ein starker Anstieg über Nacht: 14 Salzburgerinnen und Salzburger mussten von Sonntag auf Montag wegen eines schweren Verlaufs einer Covid-Erkrankung in ein Spital gebracht werden. Trotzdem ist die Lage derzeit noch nicht so angespannt wie in Wien oder im Burgenland.

Und das, obwohl Salzburg seit November - mit phasenweiser Unterbrechung - die höchsten Infektionszahlen pro Kopf verzeichnet. Eine wirkliche Erklärung dafür gebe es nicht, sagt Richard Greil, Primar der III. Medizin im Salzburg Uniklinikum. Klar ist ...