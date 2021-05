Coronapositiver Deutscher "floh" in Salzburg aus Covidstation und reiste heim: Gutachten entlastet ihn

Ein seit November 2020 am landesgericht Salzburg laufender Prozess gegen einen 48-jährigen Deutschen dürfte wohl bald ein doch überraschendes Ende finden.

Bereits im November 2020 wurde am Landesgericht ein aufsehenerregender Covid-Strafprozess gegen einen 48-jährigen Deutschen eröffnet.

Fakt ist: Der Baden-Württemberger war kurz vor dem ersten Lockdown Mitte März 2020 im Pinzgau auf Skiurlaub. Nach einem schweren Sturz abseits der Piste am 14. März kam er mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins KH Zell am See und von dort wegen Blutungen im Schädel am 18. März 2020 in die Christian-Doppler-Klinik. Dort wurde er am 19. März auf der Neuro-Intensivstation positiv auf Corona ...