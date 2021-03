Coronapositiver wollte zum Heiraten nach Pakistan fliegen: teilbedingte Haftstrafe

In Salzburg lebender 27-jähriger Pakistaner ignorierte positiven Test und die Quarantäneanordnung und fuhr von Salzburg nach München, um von dort nach Pakistan zu fliegen. Bereits im Flieger sitzend wurde er festgenommen.

Obwohl er am 4. März nach einem Coronatest ein positives Ergebnis erhalten hatte und ihm mitgeteilt wurde, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben, wollte ein in Salzburg wohnhafter Pakistaner am 7. März von München über Dubai in seine Heimat fliegen. Mit einer falschen Testbescheinigung - ein negatives Testergebnis, dass er angeblich von einem Freund bekam und welches datenmäßig abgeändert wurde - schaffte es der 27-jährige Pakistaner dann in München sogar bis ins Flugzeug. Dort wurde er von der deutschen Polizei aus dem Flieger geholt, festgenommen und tags darauf der Salzburger Polizei übergeben.

Am Montag stand der 27-Jährige nun wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten sowie Urkundenfälschung am Landesgericht vor Strafrichterin Madeleine Vilsecker. Der Pakistaner (Verteidiger: RA Bernhard Kettl) war umfassend geständig; er gab an, er habe trotz positiven Tests in die Heimat fliegen wollen, "weil ich dort heiraten hätte sollen".

Die Richterin verurteilte den unbescholtenen Angeklagten zu sieben Monaten teilbedingter Haft, einen Monat davon unbedingt (nicht rechtskräftig). In der Urteilsbegründung betonte Vilsecker: "Sie haben mit Ihrem Verhalten andere Personen der Gefahr ausgesetzt, sich mit Corona zu infizieren. Dabei ist es ganz wichtig, die Bestimmungen zum Schutz vor dem gefährlichen Virus einzuhalten. Aus diesem Grund bedarf es auch einer teilbedingten Haftstrafe."

Weil der 27-Jährige schon seit gut drei Wochen in U-Haft sitzt, wird er in der kommenden Woche enthaftet.