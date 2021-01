Coronatests in Salzburg erfordern gewaltigen Personaleinsatz

250 Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind ab Montag täglich im Testeinsatz. Zwei Studenten erzählen, warum sie sich spontan dafür gemeldet haben.

Es ist am Freitag der 321. Einsatztag für Herbert Wieser, Chef des Stabes beim Roten Kreuz Salzburg und Gesamtkoordinator des Corona-Einsatzes. 303.000 Stunden wurden in der Pandemie bereits geleistet. Ein Ende ist nicht in Sicht. "Unsere Einsatzplanung geht bis Juli. Aber abschätzen können wir noch nicht, wie lange es tatsächlich dauert", sagt Wieser.

Schon bisher hat das Rote Kreuz die kostenlosen Gratis-Tests an sechs Standorten von 9 bis 13 Uhr abgewickelt. Ab Montag wird das Ganze von 8 ...