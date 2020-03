Coronaverdacht bei Lehrerin: Volksschule Wals geschlossen

Die Frau war am Dienstag noch in der Schule gewesen und in der Nacht auf Mittwoch schwer krank geworden. Jetzt warten die Lehrer im Konferenzzimmer auf das Ergebnis eines Coronatests.

Wegen des Verdachts auf eine Coronaerkrankung musste die Volksschule in Wals am Mittwoch geschlossen werden. Das bestätigte Bürgermeister Joachim Maislinger (ÖVP). In den frühen Morgenstunden hatte die Direktorin ihre Lehrer darüber informiert, dass sie die Eltern verständigen sollen. Der Grund: Eine Lehrerin, die am Dienstag noch in der Schule gewesen war, ist über Nacht schwer erkrankt. Die Frau wohnt mit ihrem Lebensgefährten in Traunstein, wo sie derzeit in einem Krankenhaus auf das Ergebnis eines Coronatests wartet. Die Lehrer der Schule warten derzeit im Konferenzzimmer das Ergebnis dieses Tests ab.

Quelle: SN