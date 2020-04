Coronavirus: 23 Todesfälle in Salzburg - rund 460 Infizierte sind wieder gesund

Im Laufe der Erkrankung bildet der Körper Immunzellen. Die Antikörper befinden sich in der Blutflüssigkeit. Mit einer Plasmaspende kann so Covid-19-Betroffenen geholfen werden, die nicht schnell genug eigene Antikörper bilden können. Das Uniklinikum hat am Donnerstag unterdessen der Gesundheitsbehörde drei weitere Todesfälle gemeldet. Es handelt sich um zwei Frauen im Alter von 71 und 76 Jahren und einen 68-jährigen Mann. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 23.

SN/Stefanie Schenker Durch das Rote Kreuz wurden in den vergangenen 24 Stunden zudem 13 Patiententransporte durchgeführt und 198 Abstriche genommen.