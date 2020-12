Coronavirus: 450 Neuinfektionen, 13 Todesfälle

Damit stiegen in Salzburg die Neuinfektionen pro Tag wieder. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 4595.

450 positive Tests wurden zwischen Dienstag und Mittwoch über 24 Stunden ins epidemiologische Meldesystem eingetragen. In Salzburg wurden bisher 21.530 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen leicht gestiegen. Zuletzt waren es +266 Neuinfektionen von Montag auf Dienstag und +233 von Sonntag auf Montag.

Die Zahl der aktiv infizierten Personen im Bundesland beträgt aktuell 4595 (-123). Derzeit befinden sich 217 Covid-19-Patienten im Spital, davon werden 24 auf der Intensivstation betreut. Den Gesundheitsbehörden wurden 13 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 188.

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist weiterhin hoch

Österreichweit wurden in den vergangenen 24 Stunden 3972 neue Fälle gemeldet. Im Schnitt kamen in den vergangenen sieben Tagen täglich 4136 Neuinfektionen hinzu. Allerdings gibt es weniger Patienten im Spital und auf Intensivstationen.

Vor genau einer Woche wurde der bisherige Höchststand an belegten Intensivbetten erreicht, 709 Covid-19-Patienten benötigten damals intensivmedizinische Behandlung. Seither ist ihre Zahl rückläufig. Am Dienstag lagen noch 691 Erkrankte auf Intensivstationen, am Mittwoch waren es nunmehr 674. Auch insgesamt geht die Zahl der Hospitalisierten zurück. Die meisten Patienten wurden am 24. November registriert, 4689 waren es am Dienstag vergangener Woche.

Quelle: SN