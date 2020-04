Coronavirus: 461 ehemals Erkrankte in Salzburg sind wieder gesund - sie könnten anderen mit einer Plasmaspende helfen

Im Laufe der Erkrankung bildet der Körper Immunzellen. Die Antikörper befinden sich in der Blutflüssigkeit. Mit einer Plasmaspende kann so Covid-19-Betroffenen geholfen werden, die nicht schnell genug eigene Antikörper bilden können. Das Uniklinikum hat am Donnerstag unterdessen der Gesundheitsbehörde zwei weitere Todesfälle gemeldet. Es handelt sich um eine 71-jährige Frau und einen 68-jährigen Mann. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 22.

SN/Stefanie Schenker Durch das Rote Kreuz wurden in den vergangenen 24 Stunden zudem 13 Patiententransporte durchgeführt und 198 Abstriche genommen.