Coronavirus: Achter Todesfall in Salzburg

Die Zahl der Erkrankten verdoppelt sich derzeit alle 6,92 Tage.

Einen achten Todesfall forderte das Coronavirus in Salzburg. Eine 84-jährige Frau ist am Montag an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Seit Mittwoch sind in Salzburg vier Männer (77, 78, 85 und 88 Jahre) sowie vier Frauen (70, 84, 84 und 87 Jahre) an den Folgen des Coronavirus verstorben.

857 Personen wurden im Bundesland Salzburg bisher positiv auf das Virus getestet. 843 dieser Personen halten sich im Bundesland Salzburg auf. Die Zahlen verteilen sich folgendermaßen auf die Bezirke: Pongau 321, Pinzgau 231, Flachgau 121, Stadt Salzburg 120, Tennengau 49, Lungau 15. 53 Menschen werden in einem Krankenhaus behandelt, davon zwölf auf der Intensivstation. 34 ehemals Erkrankte sind wieder gesund.

Für die Entwicklung der Zahl der Infizierten lässt sich (mit Stand Sonntagabend) folgendes feststellen: Wenn man die vergangenen drei Tage beobachtet, dann verdoppeln sich die Erkrankten derzeit alle 6,92 Tage. Im drei-Tages-Durchschnitt nehmen die positiven Fälle derzeit täglich im 10,9 Prozent zu.

Das Rote Kreuz hat durch die mobilen Abstrichteams und in den Drive-In-Stationen bisher insgesamt 5676 Abstriche genommen. Bisher wurden 365 Infektionstransporte durchgeführt.

Der Ärzte-Visite-Dienst hat seit dem Start am 22. März insgesamt 69 Besuche zu verzeichnen (Stadt Salzburg, Flachgau, Tennengau: 24; Pongau, Lungau: 25; Pinzgau: 20).

