Coronavirus: Anästhesist am Salzburger Landeskrankenhaus infiziert

Ein Narkosearzt des Salzburger Landeskrankenhauses wurde positiv auf Covid-19 getestet. Der Krankenhausbetrieb sei sichergestellt, heißt es. Welche Schritte gesetzt werden, darüber informiert das Land in einer Pressekonferenz am Sonntagvormittag.

Ein Anästhesist im Uniklinikum Salzburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Unmittelbar nach Bekanntwerden des Verdachtsfalls wurden alle vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen im Krankenhaus in die Wege geleitet", meinte Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) in einer Aussendung. So wurden bis Samstagabend 84 Personen vorübergehend nach Hause geschickt.



Kontaktpersonen in Quarantäne

Der Arzt hatte sich selber gemeldet, weil er eine Infektion befürchtete hatte, die sich dann auch bestätigte. Kontaktpersonen seien umgehend ermittelt worden und kamen ebenfalls wie der Mediziner in häusliche Quarantäne. Die Verdachtsfälle unter ihnen warteten Samstagabend noch auf ihre Testergebnisse.

"Betroffen sind mehrere Bereiche im Uniklinikum, darunter auch die Neonatologie. Derzeit werden alle Eltern persönlich informiert", sagte der Leiter des Corona-Einsatzstabes im Uniklinikum, Richard Greil. Der laufende Betrieb des Uniklinikums sei sichergestellt.

39 Coronafälle in Salzburg

Samstagnachmittag wurden insgesamt neun neue positive Corona-Fälle im Land Salzburg gemeldet. Zusammen mit den sechs positiven Tests vom Vormittag ergibt das insgesamt 39 Personen, die bisher landesweit positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet wurden. Zudem gab es am Samstag 54 negative Ergebnisse, zwei Testungen sind noch offen.

Quelle: SN