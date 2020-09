Coronavirus - Aufruf nach positivem Fall in Stadt Salzburg

Das Restaurant "Wok Sushi Star" und die "Sega-Bar" sind betroffen.

Das Land Salzburg hat Sonntagabend nach einem positiven Corona-Fall einer Person in der Stadt Salzburg einen öffentlich Aufruf gestartet: Personen, die sich Mittwochabend, 23. September, im Restaurant "Wok Sushi Star" (Münchner Bundesstraße 114 b) sowie am Mittwochabend und den frühen Donnerstagmorgenstunden in der "Sega-Bar" (Rudolfskai 18) aufgehalten haben, sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten.

Die im Nachhinein positiv getestete Person hatte sich am Mittwoch, 23. September, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr im Restaurant "Wok Sushi Star" sowie im Anschluss bis Donnerstag, 24. September, 00.45 Uhr, in der "Sega-Bar" aufgehalten.

Quelle: APA