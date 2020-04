Coronavirus: Bald weniger als 100 Personen in Salzburg erkrankt

Landesstatistik hält steten Rückgang in allen Bezirken fest. Nach dem Lungau nähert sich auch der Tennengau der Genesung aller Corona-Erkrankten. Nur mehr 38 Gemeinden im Bundesland sind von Infektionen betroffen.

Setzt sich der Rückgang der vergangenen Tage fort, sind in Salzburg bald unter 100 Personen aktiv am neuartigen Coronavirus erkrankt. Mit Stand von Donnerstagmittag halten sich 102 infizierte Menschen im Bundesland auf. Der positive Trend war zuletzt in allen Bezirken zu beobachten. Nur 39 der 119 Gemeinden sind noch betroffen. In Salzburgs Süden, dem Lungau, sind seit einigen Tagen alle 23 (bestätigten) Erkrankten wieder genesen. Die Landesstatistik unter der Leitung von Gernot Filipp legte am Donnerstag die neuesten Daten und Auswertungen vor.

Insgesamt wurden bisher 21.945 Tests durchgeführt. Diese fielen bei 1235 Personen positiv aus. 1098 Menschen sind bereits wieder genesen, 35 verstorben. Jeweils rund 95 Prozent aller Infizierten sind im Tennengau und Pongau wieder genesen, danach folgen der Pinzgau und die Landeshauptstadt mit rund 93 beziehungsweise 91 Prozent sowie der Flachgau mit etwas mehr als 83 Prozent.



Die meisten Infektiösen gibt es im Flachgau

Die Zahlen im Detail: Im Lungau sind alle 23 positiv getesteten Personen mittlerweile wieder gesund, im Tennengau gab es 68 Fälle (davon 62 wieder gesund), im Pongau 434 (395), im Pinzgau 361 (326), in der Stadt Salzburg 145 (130) und im Flachgau 204 (162). Anders gesagt, auch der Tennengau nähert sich mit derzeit noch vier Infizierten dem Null-Wert. In der Stadt Salzburg sind es derzeit 13 Infizierte, im Pongau und Pinzgau sind es 24 beziehungsweise 27 Personen. Sie wurden damit vom Flachgau als Region mit der größten Anzahl an infektiösen Personen abgelöst, wobei der Wert mit 34 auch nur mehr sehr gering ausfällt.



SN/land salzburg Die Zahl der Genesenen steigt in allen Bezirken.

Bereits 81 Gemeinden ohne Covid-19-Fälle

Insgesamt gibt es im Land bereits 81 von 119 Gemeinden ohne aktiven Corona-Fall. In der Hälfte der 38 noch betroffenen Gemeinden ist nur eine einzige Person aktiv infiziert. Die Zahl der Infektionen insgesamt pro 100.000 Einwohner ist gegenüber den vergangenen Tagen de facto unverändert geblieben. Der Pongau und der Pinzgau liegen hier deutlich vorn, weil es in diesen beiden Bezirken die meisten Fälle gegeben hat, es folgt der Flachgau sowie die drei anderen Bezirke, deren Infektionsrate bezogen auf die Einwohnerzahl relativ ähnlich ist.

SN/land salzburg Die Infektionsrate war im Pongau am höchsten.

Quelle: SN