Coronavirus - Behörden rufen Supermarkt-Kunden und Bus-Passagiere zu Achtsamkeit auf

Wegen positiver Tests auf Covid-19 hat die Gesundheitsbehörde der Stadt Salzburg am Dienstag gleich zwei öffentliche Aufrufe gestartet: Es geht um den Eurospar im Forum 1 am Südtiroler Platz und um die Busline 120 (Salzburg-Obertrum).

Dieser Aufruf richtet sich an Personen, die sich am Mittwoch, 9. September (7.15-12.30 Uhr) oder am Donnerstag, 10. September (7.15-11 Uhr) oder am Freitag, 11. September (7.15-12.30 Uhr) im Eurospar im Forum 1 am Südtiroler Platz aufgehalten haben.

Die Betroffenen sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten und bei Auftreten der gängigen Symptome (z. B. Kurzatmigkeit, Fieber, Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) umgehend die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren.

Dieser Aufruf richtet sich auch an Personen, die am Montag, 14. September, um 7.20 Uhr vom Hauptbahnhof in die Lindenhofsiedlung (Obertrum a. See) und am selben Tag um 15.15 Uhr von der Lindenhofsiedlung in Obertrum bis zum Bahnhof in Salzburg mitgefahren sind.

Einen ähnlichen Aufruf hatte es bereits am Montagabend gegeben. Dabei geht es um das Sport-OASE-Salzburg Bowling (Münchner Bundesstraße 114) im Stadtteil Liefering. Die Gesundheitsbehörde ruft alle Personen, die sich dort am vergangenen Freitag (11. September) zwischen 22 und 23.30 Uhr aufgehalten haben, dazu auf, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Covid-Fall in Seniorenwohnheim

Unterdessen wurde bekannt, dass eine Betreuungsperson, die im Seniorenwohnhaus Taxham beschäftigt ist, positiv auf Covid-19 getestet worden war. Nach plötzlichem Auftreten von Fieber am vergangenen Freitagabend wurde am Samstag ein Test gemacht, nun liegt das Ergebnis vor. Der Mitarbeiter war vergangene Woche bis Mittwoch, 18 Uhr im Dienst.

Nun werden alle Vorsichtsmaßnahmen in Gang gesetzt: Alle Bediensteten und die Bewohner, mit denen der Mitarbeiter Kontakt hatte, werden getestet. Bis zum Vorliegen der Testergebnisse arbeitet das Personal nur noch mit entsprechender Schutzausrüstung. Ebenso können vorerst keine externen Dienstleistungen (Friseur etc.) in Anspruch genommen werden. Alle Veranstaltungen werden ausgesetzt und die Mahlzeiten nicht mehr gemeinsam eingenommen. Auch Besuche können bis dahin keine gemacht werden.

SN/kolarik Besondere Sicherheitsvorkehrungen im Seniorenwohnhaus Taxham.

Aktuell sind im Land Salzburg 144 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert - gleich viele wie am Sonntag. Vier neue Infektionen sind hinzugekommen, vier Patienten sind seither genesen.

Quelle: SN