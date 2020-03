Coronavirus: Britischer Gast in Saalbach-Hinterglemm wurde positiv getestet

Der 61-jährige Brite ist der vierte in Salzburg bestätigte Fall einer Coronavirus-Erkrankung. Der Mann und seine neun Reisebegleiter befinden sich in Saalbach-Hinterglemm in einem Hotel in Quarantäne. Die Gesundheitsbehörde hat sofort nach Bestätigung mit der Arbeit vor Ort begonnen.

"Es ist natürlich keine einfache Situation, das sage ich ganz ehrlich. Aber unser Team ist sehr erfahren", erklärte Bezirkshauptmann Bernhard Gratz, der gemeinsam mit seinen Mitarbeitern in Saalbach-Hinterglemm ist. Der 61-jährige Brite befindet sich in seinem Hotelzimmer in Quarantäne, der Abstrich wurde am Mittwoch durch ein mobiles Team des Roten Kreuzes genommen. Mögliche Kontaktpersonen und das gesamte Umfeld werden seit Bekanntwerden des positiven Testergebnisses erhoben.

Aus derzeitiger Sicht handele es sich um eine Reisegruppe mit neun Mitgliedern - keiner von ihnen - außer dem positiv getesteten Mann - habe Symptome, heißt es in einer Stellungnahme des Landes Salzburg. Die gesamte Gruppe befinde sich nun in der Unterkunft in Quarantäne. Weitere Informationen wurden für Donnerstagabend bzw. Freitagvormittag angekündigt - sobald die Arbeit der Gesundheitsbehörde abgeschlossen sei.

Nach neun weiteren Verdachtsfällen stehen vier Testergebnisse noch aus

Der Landessanitätsdirektion wurden heute weitere neun Verdachtsfälle aus dem gesamten Landesgebiet gemeldet. In vier Fällen laufen die Tests. Vier Proben wurden heute negativ getestet. Ein Test - jener des Briten - war positiv.

Außer dem am Donnerstagnachmittag bekannt gewordenen Fall des an COVID-19 erkrankten Briten gibt es im Bundesland Salzburg derzeit zwei weitere bestätigte Erkrankungen: In Fusch an der Glocknerstraße befindet sich eine 36-jährige Frau wegen der Erkrankung in häuslicher Quarantäne, ihr 48-jähriger Partner ist in stationärer Behandlung. Eine weitere an COVID-19 erkrankte Person - es handelt sich um eine 62-jährige Deutsche, die in Obertauern auf Urlaub war - wurde in der Nacht auf Donnerstag per Krankentransport in ihr Zuhause nach Köln gebracht, wo sie gegen drei Uhr früh eingetroffen ist.

Quelle: SN