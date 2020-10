Coronavirus - Contact Tracing stößt auch in Salzburg langsam an Grenzen

Das Contact Tracing im Bundesland Salzburg stößt langsam an seine Grenzen. "Die Situation in den Bezirksverwaltungsbehörden ist sehr angespannt", teilte der Sprecher des Landes Salzburg, Franz Wieser, mit: "Der Zuwachs an Fällen ist kaum mehr abzuarbeiten".

SN/pixabay Schwierige Suche: Welcher Infizierte war wann wo und mit wem in Kontakt?