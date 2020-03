Hinaus ins Freie, Hirn auslüften: Diese Idee hatten am Sonntag viele Salzburger. Anders als sonst ließen sie die Altstadt außen vor.

Palmkätzchen, Stiefmütterchen, Narzissen: Die Blumenarrangements auf dem Mozartplatz stimmen auf den Frühling ein, müssen aber an diesem Sonntag ohne Bewunderer auskommen. Die Sonne wärmt schon, doch die Bankerl, Plätze und Cafés sind leer gefegt. In der sonst so belebten und ...