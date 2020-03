Coronavirus: Drei britische Urlauber wieder genesen

Drei britische Urlauber, die Anfang März in Saalbach-Hinterglemm positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind wieder gesund. Die Britische Botschaft organisierte die Heimreise.

Drei britische Urlauber, die Anfang März in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) positiv auf Covid-19 getestet wurden, sind nun wieder gesund. Sie konnten offiziell aus der behördlich angeordneten häuslichen Quarantäne entlassen werden. Die britische Botschaft hat ihre Heimreise organisiert, teilte der Bezirkshauptmann Bernhard Grat mit.

Die Urlauber waren Teil einer zehnköpfigen Reisegruppe, die in Saalbach-Hinterglemm auf Skiurlaub war. Nachdem am 5. März zunächst ein 61-Jähriger positiv getestet wurde, ist die Gruppe im Hotel unter Quarantäne gestellt worden. Vier Briten, die nicht erkrankt waren, sind bereits vor einigen Tagen nach Ende ihrer Isolationszeit nach Hause abgereist. Drei Urlauber aus der Gruppe befinden sich noch im Quarantänequartier im Berufsschülerheim in Zell am See.

Insgesamt sind nun fünf Personen in Salzburg, die bereits mit dem Virus infiziert waren, wieder gesund. In Salzburg gab es mit Stand Samstagnachmittag 190 nachgewiesene Erkrankungen mit dem Erreger SARS-CoV-2, teilte das Land mit.

Quelle: APA