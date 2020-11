Coronavirus: Drei weitere Todesfälle in Salzburg gemeldet

Die Zahl der Spitalspatienten in Zusammenhang mit Covid-19 lag am Donnerstag bei 127.

Die Gesundheitsbehörden des Landes haben Mittwochvormittag drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Demnach handelt es sich bei den Verstorbenen um eine 78-jährige Frau aus dem Flachgau, eine 67-jährige Frau aus dem Tennengau sowie einen 75-jährigen Mann aus dem Tennengau. Am Dienstag wurde ebenfalls ein Todesfall gemeldet: Ein 92-jähriger Mann aus dem Pongau. Seit Beginn der Pandemie zählt Salzburg damit 56 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Zahl der Patienten in den Spitälern stieg am Mittwoch auf 127 (105 auf Normalstation, 22 auf Intensivstation).

Insgesamt sind derzeit in Salzburg 3589 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das Land meldete im Vergleich zur gestrigen Morgenmeldung 437 neue Infektionen. Aktiv Infizierte nach Bezirken: Pongau 657, Tennengau 423, Lungau 105, Stadt Salzburg 737, Flachgau 1230, und Pinzgau 437.



Quelle: SN