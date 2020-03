Coronavirus: Dritter Fall in Salzburg bestätigt

Mittwochnachmittag bestätigte die Landessanitätsdirektion eine weitere Coronavirus-Infektion in Salzburg. Damit gibt es drei bestätigte Erkrankungsfälle. Das Covid-19-Virus war am Mittwochvormittag auch Thema der Aktuellen Stunde im Landtag. Es gebe keinen Grund, Großveranstaltungen abzusagen. Doch auch das Land ist nun von Lieferengpässen betroffen, etwa bei hochwertigen Schutzmasken.

Beim dritten bestätigten Erkrankungsfall im Bundesland Salzburg handelt es sich um eine 44-jährige Frau im Pongau. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. In Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) in häuslicher Quarantäne befindet sich zudem jene 36-Jährige, bei der am 29. ...