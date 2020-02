Coronavirus: Ein neuer Verdachtsfall in Salzburg

Eine 31-jährige Frau kam mit Atemwegsproblemen von einer Asien-Reise zurück. Seit Dienstag liegt sie auf der Isolierstation des Uniklinikums Salzburg. Jetzt werden Blut- und Urinprobe in Wien analysiert.

In der Vorwoche hatten sich vier Coronavirus-Verdachtsfälle in Salzburg als negativ herausgestellt. Jetzt gibt es einen neuen Verdachtsfall: Eine 31-jährige Salzburgerin wurde am frühen Dienstagnachmittag in das Uniklinikum Salzburg gebracht.

Die Frau war am 26. Jänner nach Salzburg zurückgeflogen

Einem Kliniksprecher zufolge war die Frau am 7. Jänner über Taiwan nach Neuseeland geflogen. Am 26. Jänner reiste sie nach Salzburg zurück. Dabei traten Atemwegsprobleme auf. Die Frau war seither krank zu Hause. Da sich die Symptome nicht gebessert haben, rief sie jetzt um Hilfe. Die Patientin aus dem Salzburger Zentralraum sei aus Sicherheitsgründen auf die Isolierstation der dritten Medizin des Uniklinikums aufgenommen worden, erklärte der Sprecher gegenüber der APA. Zur Abklärung werde eine Blut- und Harnprobe nach Wien geschickt. Sobald das Ergebnis vorliege, werde man darüber informieren.

Im Spezialfahrzeug des Roten Kreuzes ins Krankenhaus

"In dem Fall hat die Versorgungskette perfekt funktioniert", sagt der Sprecher der Kliniken. Die Frau habe am Dienstag die bundesweite Telefon-Hotline "1450" angerufen. Die Experten haben ihr sofort das Rote Kreuz geschickt - mit einem Rettungswagen, der speziell für Infektionsfälle ausgerüstet ist (Schutzkleidung inklusive). Die Rot Kreuz-Mitarbeiter brachten die Frau direkt auf die internistische Notaufnahme des Uniklinikums. Dort erfolgte der Test, ob eine Influenza vorliegt. Binnen zwei Stunden kam die Nachricht aus dem Labor: "Es ist keine Influenza!" Daher bestand ein Coronaverdacht.



Quelle: SN