Coronavirus: Erster Verdachtsfall in Salzburg

Ein Ehepaar, das sich über Peking auf eine Schiffsreise begab und dann via Peking wieder heimkehrte, wurde am Donnerstag in die Uniklinik gebracht. Der Virusverdacht bei der Frau wird geprüft.

Nun gibt es in Salzburg den ersten Verdachtsfall auf das Coronavirus: Donnerstag gegen 18 Uhr kam eine Frau mit ihrem Ehemann in die Uniklinik (SALK) in Salzburg. Sie hatten sich im Jänner über den Flughafen Peking auf eine Schiffsreise begeben und waren dann erneut via Peking nach Hause zurückgekehrt. Die Frau hatte unter Symptomen einer Lungenerkrankung gelitten, zuletzt traten atypische Symptome wie Durchfall auf.

In der Uniklinik wurde sie in die internistische Notaufnahme gebracht und von einem Infektiologen befragt und untersucht. Anschließend wurden die Werte abgeklärt, wobei sich herausstellte, dass es sich um keine Influenza-Infektion handelt. Knapp nach 22 Uhr bestätigte die Klinik, dass ein Verdacht auf jenen Coronavirus, der seit einer Woche weltweit für Schlagzeilen sorgt, nicht ausgeschlossen werden kann und die Frau und ihr Ehemann sicherheitshalber in die Isolierstation der Uniklinik gebracht wurden. Der Mann hat aber keine Krankheitsanzeichen. Es handle sich um ein Ehepaar mittleren Alters aus der Stadt Salzburg, bestätigte Wolfgang Fürweger, der Sprecher der Uniklinik, am späten Abend den SN. Die Proben seien bereits auf dem Weg zur Abklärung in Wien. Fürweger geht davon aus, dass im Laufe des Freitag klar sein wird, ob es sich tatsächlich um das Coronavirus handelt oder Entwarnung gegeben werden kann.

Die Gesundheitsbehörde in Salzburg wie auch das zuständige Ministerium in Wien seien informiert worden. Fürweger betont, dass kein Grund zur Panik bestehe. Der Infektionsgrad beim Coronavirus sei weniger problematisch als bei der klassischen Influenza-Grippe, an der in Österreich pro Jahr rund 1400 Menschen sterben. Die Sterblichkeitsrate beim Coronovirus liege bei knapp drei Prozent, und in den meisten Fällen bestehe schon eine schwere Grunderkrankung.

In der Landesklinik traten sogleich all jene jene Sicherheitsvorkehrungen in Kraft, auf die man sich seit Tagen vorbereitet hat - unter anderem in einem Informationsschreiben an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darin wird alle Hygienemaßnahmen erläutert, die Ärzte und Pflegepersonal in einem solchen Verdachtsfall einzuhalten haben.

Die beiden Salzburger befinden sich in einer Isolierstation, eine Schleuse ist aktiviert samt eigener Belüftung. Das Zimmer darf nur mit Schutzkleidung betreten werden, alle Hilfsmittel bleiben im Zimmer.

Quelle: SN