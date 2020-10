Coronavirus: Erstmals mehr als 1000 aktiv Infizierte in Salzburg

Der Höchststand seit Ausbruch der Pandemie Ende Februar ist damit geknackt. Die Behörden meldeten außerdem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen ist am Sonntag erstmals seit Ausbruch der Pandemie im Land Salzburg auf mehr als 1000 gestiegen. Laut EMS waren es exakt 1020 Fälle. Nach Bezirken verteilen sich die Zahlen wie folgt: Tennengau (288), Flachgau (287), Pongau 215, die Stadt Salzburg 136, Pinzgau 54 und Lungau (25).

Allerdings liegen den Behörden mit Stand 11 Uhr weitere 182 positive Testergebnisse aus dem Labor vor, die noch nicht in der Meldestatistik erfasst sind. (2 Fälle Pongau, 52 Tennengau, 29 Stadt Salzburg, 76 Flachgau, 23 Pinzgau). "In Salzburg wurde damit erstmals seit der Coronakrise die Marke von 1000 aktiven Fällen übersprungen", heißt es vom Land Salzburg. Die 7-Tage-Inzidenz in Salzburg steige aber weiter stark an auf nunmehr 140. Landesweit seien derzeit 95 von 119 Gemeinden von Covid-Infektionen betroffen. Das entspreche ebenfalls dem bisherigen Höchststand von März.

Weiterer Todesfall, Spitalszahlen niedriger

Die Landessanitätsdirektion meldete am Sonntag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Es handelt sich um einen 69-jährigen Mann aus dem Flachgau. Die Zahl der Todesfälle gesamt erhöhte sich damit auf 45.

Was die Hospitalisierungsrate betrifft - also die Covid-Patienten in den Spitälern - so gab es am Sonntag weniger Patienten als noch am Freitag bzw. Samstag. Aktuell befinden sich 31 Patienten im Spital, weitere fünf werden auf einer Intensivstation behandelt.

Auch österreichweit sind die Zahlen weiter hoch

Mit 1.672 Neuinfektionen in Österreich ist die Zahl der Personen, die sich innerhalb von 24 Stunden mit dem Coronavirus angesteckt haben, auch am Sonntag erneut hoch. Das sind fast doppelt so viele neue bestätigte Fälle wie im Vergleichszeitraum am Sonntag davor. Am Samstag war ein Rekordwert von 1.747 Neuinfektionen gemeldet worden. Die meisten Fälle gab es in Wien (431) vor Niederösterreich (356) und Oberösterreich (274).

Am Sonntag befanden sich 742 Personen aufgrund einer Erkrankung an Covid-19 in krankenhäuslicher Behandlung und davon 135 auf Intensivstationen, berichtete das Innenministerium. Die Gesamtzahl der Personen bei denen das Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, erhöhte sich auf 64.806, 893 sind verstorben und 49.561 genesen. Damit gab es am Sonntag landesweit 14.346 akute Fälle.

Quelle: SN