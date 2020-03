Mehr als die Hälfte der Coronavirus-Fälle betrifft den Pinzgau. Deshalb wurde daran gedacht, den ganzen Bezirk unter Quarantäne zu setzen.

Laufend aktualisiert das Land Salzburg dieser Tage die aktuelle Zahl jener Fälle, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Die Übersicht auf Bezirksebene zeigte am Montag deutlich: Der Pinzgau ist die am stärksten betroffene Region in Salzburg. Von 68 positiv getesteten Fällen ...