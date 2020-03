Coronavirus: Fünfter Krankheitsfall in Salzburg bestätigt, infizierter Brite soll ausgeflogen werden

Ein 37-jähriger Deutscher ist in St. Gilgen erkrankt. Jener 61-Jährige, der mit einer britischen Reisegruppe in einem Hotel in Saalbach-Hinterglemm unter Quarantäne steht, soll nach Hause transportiert werden. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See versucht, einen Charterflug zu organisieren.

Das Coronavirus breitet sich auch in Salzburg weiter aus. Am Freitag hat das Land einen weiteren positiven Fall bestätigt: Der Test bei einem 37-jährigen Mann aus dem Raum Frankfurt verlief positiv. Der Deutsche ist derzeit bei Verwandten in St. Gilgen zu Besuch und steht nun mit der Familie unter häuslicher Quarantäne. "Er ist erst vor kurzem angereist und hat mit niemandem im Ort Kontakt gehabt", sagte Bürgermeister Otto Kloiber. Die Gemeinde werde die Betroffenen unterstützen und die Bevölkerung auf ihrer Internetseite informieren.

Erkrankter Brite lag tagelang auf seinem Zimmer

Jener erkrankte 61-Jährige aus Großbritannien, bei dem am Donnerstag in Saalbach-Hinterglemm das Virus nachgewiesen worden war, befindet sich mit seinen neun Reisebegleitern unverändert in einem Hotel unter Quarantäne. Für die übrigen 35 Gäste des Hauses, das Personal und den Besitzer des Betriebs war aus Sicht der Gesundheitsbehörden keine Isolierung notwendig. Weder die Hotelgäste noch die Mitarbeiter wiesen bisher Symptome einer Viruserkrankung auf.

Die Mitglieder der Gruppe seien laut den Informationen des Landes zumeist unter sich geblieben und hätten in einem separaten Raum gegessen. Sie seien demnach nie länger als ein paar Minuten in direktem Kontakt mit anderen Personen gewesen. Der erkrankte Urlauber habe sich bereits seit einigen Tagen in seinem Hotelzimmer aufgehalten. Weil er dabei auf das Saubermachen des Zimmers verzichtete, war auch das Reinigungspersonal nicht länger als eine Viertelstunde in dem Raum.

Die Reisegruppe könnte in den kommenden Tagen nach Hause gebracht werden - so wie schon jene 62-jährige Deutsche und deren Begleiter, die kurzfristig am Mittwochabend vom Roten Kreuz aus Obtertauern nach Köln gebracht worden waren. "Wir versuchen, einen Charterflug zu organisieren", sagte der Pinzgauer Bezirkshauptmann Bernhard Gratz. Es gebe aber noch einige offene Fragen abzuklären, ob und wann der Transport erfolgen kann. "Weil nicht jede Charterfluglinie Erkrankte übernimmt."

Behörde überlegt Quarantänestation für Urlauber

Laut Gratz gebe es zwei weitere Möglichkeiten. Die Gruppe könne die gesamten zwei Wochen in dem Hotel im Glemmtal unter Quarantäne gehalten werden. "Das halte ich eigentlich für unzumutbar", meinte der Bezirkshauptmann. Man prüfe als dritte Option die Einrichtung von externen Quarantänestationen, in der infizierte Urlauber untergebracht werden könnten.

"Wir sind bemüht, dass keine Hysterie oder Panik aufkommt", sagte Bürgermeister Alois Hasenauer. "Wir gehen mit der Information sehr offen um." Stornierungen habe es bisher nur vereinzelt gegeben. Der derzeitige Sprengelarzt der Gemeinde, Karl Schnell, sagte, dass zwar vereinzelt Leute in seiner Ordination wegen des Virus nachfragen würden, von einer Verunsicherung im Ort aber nichts zu merken sei.

Insgesamt wurden im Bundesland bisher fünf Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Zehn weitere Verdachtsfälle müssen noch abgeklärt werden. Die Testergebnisse sind noch ausständig.

Quelle: SN-Sendl-Bes, Apa