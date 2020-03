Coronavirus: Gemeinde Anif für Parteienverkehr geschlossen

Die Gemeinde Anif hat ihr Gemeindeamt bis auf Weiteres für den Parteienverkehr geschlossen. Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner spricht von einer Vorsichtsmaßnahme.

Das Coronavirus geht auch an den Salzburger Gemeinden nicht spurlos vorüber. Die Gemeinde Anif hat sich dazu entschlossen, ihr Gemeindeamt bis auf Weiteres für den Parteienverkehr zu schließen. "Ich habe mich umgesehen, wie die Situation in Südtirol ist, und bin zu dem Schluss gekommen, dass jetzt der Schutz der Ortsbevölkerung an erster Stelle steht", sagt Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien telefonisch erreichbar, eine Behinderung in der Abwicklung der Amtsgeschäfte sei nicht zu erwarten. "Die Leute haben großes Verständnis für diese Maßnahme", sagt die Bürgermeisterin. Es gehe natürlich auch um den Schutz der Mitarbeiter, aber vor allem um den Schutz der Seniorinnen und Senioren im Ort. Es sei in der aktuellen Situation das Gebot der Stunde, die sozialen Kontakte einzuschränken.

Andere Gemeinden dürften dieselben Schritte setzen

Auf die Frage, ob auch andere Gemeinden den Parteienverkehr beschränken dürften, sagte Gehmacher-Leitner: "Ich gehe davon aus, das dürfte nur mehr eine Frage der Zeit sein."

Die Maßnahme in Anif habe man mit dem örtlichen Sprengelarzt abgesprochen, so die Bürgermeisterin.