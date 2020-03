Coronavirus: Hotel in Bad Gastein wegen Quarantäne geschlossen

In Bad Gastein, wo am Mittwoch ein Mann (59) positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet worden ist, wurde nun ein größerer Kurhotel geschlossen.

"Wir haben diesen Schritt in Absprache mit der Landessanitätsdirektion und im Einvernehmen mit der Eigentümerfamilie gesetzt. Die 140 Gäste des Hotels werden unter strengen Auflagen mit dem eigenen Auto nach Hause reisen und sich dort in Quarantäne begeben", sagt Norbert Paßrucker von der Bezirkshauptmannschaft St. Johann. Die Besitzerfamilie und die 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebes bleiben ebenso für die nächsten 14 Tage in häuslicher Quarantäne.

Quelle: SN