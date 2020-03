Coronavirus im Krankenhaus Hallein: Drei Pfleger sind infiziert - Spital wird zum Teil unter Quarantäne gestellt

Nachdem im Krankenhaus Hallein am Sonntag drei Pfleger positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, muss das Krankenhaus zum Teil unter Quarantäne gestellt werden. Nicht betroffen ist die Geburtshilfe-Abteilung - sie bleibt geöffnet. Das Land entsendet mehr Personal in die Bezirke.

"Die Verantwortlichen der Spitalsführung haben gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden umgehend reagiert und die nötigen Maßnahmen durchgeführt. Der für die Versorgung wichtige Geburtshilfebereich ist abgeschirmt. Hier sind alle Vorkehrungen zur größtmöglichen Sicherheit getroffen worden", informiert Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Bestehende Patienten werden weiter versorgt

Patienten, die bereits im Krankenhaus Hallein in der internistischen sowie der chirurgischen Abteilung sind, bleiben dort in Quarantäne und werden weiter betreut, sagte LH-Stellvertreter Christian Stöckl in einer Pressekonferenz am Nachmittag. Bis auf weiteres werden mit Ausnahme der Geburtshilfe keine neuen Patientinnen und Patienten mehr aufgenommen. Auch die Ambulanz im Krankenhaus ist geschlossen. Patienten, die entlassen werden und keinen intensiven Kontakt zu den positiv Getesteten hatten, werden aufgefordert, sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne zu begeben.

Direkt betroffen seien insgesamt 26 Patienten, sagte Stöckl weiter, dazu kommen 60 weitere sogenannte Kontaktpersonen aus dem engeren Umfeld der Erkrankten. Nun würden in einem komplizierten Verfahren mögliche weitere Mitarbeiter des Spitals ermittelt, die eventuell in Quarantäne müssen. Dazu müsse abgeklärt werden, wer in den vergangenen 48 Stunden Kontakt mit den nun Erkrankten gehabt habe.

Am Sonntag (Stand 13 Uhr) gab es 276 Personen, die sich nachweislich im Bundesland Salzburg mit dem Coronavirus infiziert haben, 268 davon befinden sich noch im Bundesland Salzburg. Zuletzt konnten drei mittlerweile wieder genesene britische Urlauber, die mit einer Reisegruppe auf Skiurlaub in Saalbach-Hinterglemm waren, am Samstag die Heimreise antreten. Für 1375 Menschen in Salzburg gelten derzeit Heimquarantäne- bzw. Verkehrsbeschränkungen. 346 Testergebnisse stehen derzeit noch aus.

Mehr Personal - viele Ärztinnen und Ärzte haben sich gemeldet

Da die Anzahl der Tests in den vergangenen Tagen massiv gestiegen sei, gebe es nun ein Abkommen mit einem Privatlabor in Salzburg, das ebenfalls bis zu 1000 Tests durchführen könne, sagte Stöckl. Denn viele Test hätten auch viel Arbeit zur Folge - beispielsweise gelte es ja dann auch Kontaktpersonen auszuforschen. Daher werde nun auch mehr Personal in die Gesundheitsämter in allen Bezirken entsandt, sagte Stöckl. Auf eine Abfrage des Landes und der Ärztekammer hätten sich zahlreiche Medizinerinnen und Mediziner gemeldet, die in den nächsten Tagen als sogenannte Epidemieärztinnen -und ärzte im ganzen Land im Einsatz sein werden.

Damit sollen auch die Ergebnisse der Virustests schneller an die Betroffenen übermittelt werden. "Damit können wir auch mehr Fälle bearbeiten und medizinische Gutachten herausgeben." Die Tests dauerten ohnehin ihre Zeit. "Es wird immer von Schnelltests gesprochen, aber es gibt keine", sagte Stöckl. Denn ein Test dauerte vier Stunden. Von flächendeckenden Testungen hält Stöckl nichts. Das würde zu viel Sicherheit vermitteln. Die Tests an sich seien sicher, aber es sei auch schon vorgekommen, dass der Test zwar negativ ausgefallen sei, die Personen aber dennoch das Virus in sich trugen. Gerade am Anfang einer Infektion sei die Viruslast noch relativ gering und kaum nachweisbar. Mediziner seien sich einig, dass flächendeckende Test nicht notwendig seien, sagte Stöckl. Getestet werden sollten vor allem Menschen mit eindeutigen Symptomen, die entweder Kontakt zu einem Erkrankten hatten oder aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind.

