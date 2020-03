Coronavirus in Salzburg: 174 positive Fälle

Die Zahl der mit Coronavirus infizierten Menschen ist bis Samstagfrüh auf 174 im Bundesland Salzburg gestiegen. Alles, was Sie zum Coronavirus in Salzburg wissen sollten, hier im Überblick.

Nach Angaben des Land Salzburg sind 174 Menschen im Land Salzburg mit Covid-19 infiziert. Davon sind 56 im Pongau, 44 im Pinzgau (davon 2 genesen), 38 in der Stadt Salzburg, 24 im Flachgau, vier im Tennengau, und zwei im Lungau 2 gemeldet.

Aktuelle Infektionszahlen für Salzburg

Um Infektionszahlen für Ihren Bezirk zu sehen, zoomen Sie in die Karte oder verwenden Sie die "Suche".

Die Grafiken stammen von Addendum: www.addendum.org

Drei Zusatzspitäler: Messezentrum, St. Veit und Mittersill

Das Land Salzburg arbeitet derzeit intensiv am Aufbau der für die steigende Zahl an infizierten Personen nötigen Bettenkapazitäten. "Die Grundversorgung ist Quarantäne", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Freitagnachmittag bei einem Videopressegespräch. Diese Unterbringung in den eigenen vier Wänden werde für 80 Prozent der Infizierten möglich sein.

Grenzkontrollen: Einigung mit deutschen Behörden

Nach mehreren Tagen der Ungewissheit und unterschiedlichen Vorgehensweisen konnte nun eine Einigung zwischen Bayern und Österreich erzielt werden. "Für Transitpendler über das kleine deutsche Eck haben wir eine Lösung gefunden", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Freitag. Mitarbeiter von Blaulichtorganisationen sowie Ärzte und Pfleger von Krankenhäusern und sonstiges kritisches Personal würden nun mittels Formular der Landespolizeidirektion einen Ausweis ausgestellt bekommen, mit dem sie die Grenze passieren könnten. Die Salzburger Landeskliniken hätten allein 300 Pflegekräfte und Ärzte, die "einpendeln", sagt Haslauer.



