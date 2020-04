Coronavirus in Salzburg: 25. Todesfall, aber wenig Neuinfektionen

94-Jährige starb laut Pongauer Gesundheitsbehörde - bereits sieben Todesfälle unter Heimbewohnern.

In Salzburg ist die Zahl der Corona-Todesfälle am Sonntag um einen auf 25 gestiegen. Eine 94-jährige Frau ist laut Pongauer Gesundheitsbehörde gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen wuchs nur leicht - um sieben in den vergangenen 24 Stunden. Damit wurden im Bundesland bisher 1181 Personen positiv auf Covid-19 getestet, 423 sind aktuell infiziert.

In den Salzburger Alten- und Pflegeheimen sind bisher 34 Fälle aufgetreten. 24 Bewohner sind im Krankenhaus, sieben sind bereits gestorben, eine Person ist wieder genesen. Insgesamt sind acht Häuser betroffen, 23 Mitarbeiter dieser Einrichtungen waren zuletzt in Quarantäne.

Am Dienstag soll laut Ankündigung des Gesundheitsministeriums ein Testschwerpunkt in Heimen starten. In Salzburg will man dabei mit den am stärksten betroffenen Einrichtungen beginnen. Geplant ist, die Tests alle drei bis fünf Tage, jedenfalls aber einmal pro Woche zu wiederholen. Denn "ein negatives Testergebnis ist immer nur eine Momentaufnahme. Daher ist es wichtig, die Personen wiederholt zu testen, damit sie nicht durch eine zwischenzeitliche Ansteckung unbewusst andere gefährden", erklärte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz.

Quelle: APA