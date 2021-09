Coronavirus in Salzburg: 29-Jähriger verstorben

Aktuell befinden sich neun Patienten in Salzburg auf der Intensivstation. Das Land meldete am Donnerstag den 595. Todesfall in Salzburg infolge einer Coronainfektion. Der 29-Jährige hatte keine Vorerkrankungen und war nicht geimpft.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Der jüngste Covid-19-Patient auf der Intensivstation in Salzburg ist 28 Jahre alt.