Coronavirus in Salzburg: 308 Infizierte, Großaufgebot der Polizei am Walserberg

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Bundesland Salzburg bis Sonntagnachmittag auf 308 gestiegen. Am Samstag musste ein Großaufgebot der Polizei die Situation am Walserberg beruhigen. Alles, was Sie zum Coronavirus in Salzburg wissen sollten, hier im Überblick.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums (Stand: Sonntag, 17.30 Uhr) sind 308 Menschen im Land Salzburg mit Covid-19 infiziert. Davon befinden sich 115 Personen im Pongau, 87 im Pinzgau, 46 in der Stadt Salzburg, 40 im Flachgau, 17 im Tennengau und drei im Lungau.

Aktuelle Infektionszahlen für Salzburg

Um Infektionszahlen für Ihren Bezirk zu sehen, zoomen Sie in die Karte oder verwenden Sie die "Suche".

Einreisende am Walserberg aufgehalten

Da zunächst nicht geklärt war, ob die Korridorlösung mit Ungarn aufrecht bleibt, wurden am Samstagnachmittag auf dem Walserberg 150 bis 200 Serben, Bulgaren und Rumänen vorübergehend an der Einreise gehindert. Daraufhin bildete sich ein kilometerlanger Stau. Und auch die Polizei musste mit einem Großaufgebot ausrücken: Man wollte die Einreisenden über den Stand der Dinge informieren, schildert Polizeisprecher Hans J. Wolfgruber. "Zudem war nicht klar, wie lange die Situation anhält, deshalb wollten wir und die deutschen Kollegen Infrastruktur aufbauen." Mittlerweile sei aber bestätigt, dass die Korridorlösung mit Ungarn funktioniert, die 150 bis 200 Betroffenen konnten also ein- bzw. durch Österreich durchreisen.

Coronavirus im Krankenhaus Hallein: Drei Pfleger sind infiziert

Nachdem im Krankenhaus Hallein am Sonntag drei Pfleger positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, muss das Krankenhaus zum Teil unter Quarantäne gestellt werden. Nicht betroffen ist die Geburtshilfe-Abteilung - sie bleibt uneingeschränkt geöffnet.

Der Corona-Einsatz in Salzburg in Zahlen

Das Coronavirus mit all seinen Folgen verlangt nicht nur der Zivilbevölkerung sehr viel ab. Auch Hilfsorganisationen und Behörden sind in Salzburg rund um die Uhr im Einsatz. Die Zahlen sind beeindruckend.

So stark wirkt die Verringerung der Sozialkontakte

Das Minimieren der sozialen Kontakte trägt maßgeblich dazu bei, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt. Unter optimalen Bedingungen kann sich dadurch die Zahl der Infektionen, die innerhalb eines Monats von einer Person ausgehen, von 406 auf 2,5 Patienten verringern, erklärt Gernot Filipp, der Leiter der Salzburger Landesstatistik.

Mobile Visite seit Sonntag unterwegs

Drei Teams mit Fahrern/Fahrerinnen des Roten Kreuzes und Ärzten/Ärztinnen kommen täglich zu Corona-Patienten und -Patientinnen, die sich zu Hause in Quarantäne befinden. Das hilft Krankentransporte zu reduzieren. Die Anforderung erfolgt durch den Hausarzt.

Hotlines im Überblick: Beratungseinrichtungen haben offenes Ohr

Die Coronakrise ist für viele Menschen eine hohe psychische Belastung. Viele Beratungseinrichtungen im Bundesland müssen auch in den nächsten Wochen aufgrund von Präventionsmaßnahmen geschlossen bleiben. Das Land Salzburg, die Erzdiözese und einige andere Einrichtungen intensivieren deshalb ihre telefonischen Angebote.

Drei britische Urlauber wieder genesen

Drei britische Urlauber, die Anfang März in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) positiv auf Covid-19 getestet wurden, sind nun wieder gesund. Sie konnten offiziell aus der behördlich angeordneten häuslichen Quarantäne entlassen werden. Die britische Botschaft hat ihre Heimreise organisiert, teilte der Bezirkshauptmann Bernhard Grat mit.

Krisenstab des Uniklinikums teilt Patienten in vier Stufen ein

Der Krisenstab Medizin Covid-19 des Uniklinikums Salzburg hat ein Gesamtkonzept zur optimalen Betreuung aller Patienten und Patientinnen erarbeitet. Abhängig von der Ausprägung der Symptome und dem Bedarf an medizinischer Versorgung wurde eine Einteilung der Patienten und Patientinnen in vier Gruppen vorgenommen.

Land Salzburg betont: Betreuung in Seniorenheimen ist gesichert

Das Herz-Jesu-Heim in der Stadt Salzburg sowie das Seniorenwohnhaus in Rauris zeigen laut Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn, wie die Krise bewältigt werden soll. Wichtig seien klare Vorgaben und höchste Hygienestandards, großes Engagement des Personals und verständnisvolle Senioren, Seniorinnen sowie Angehörigen.

Schulen bieten Betreuung auch in Osterferien an

Da viele Eltern als Personal in Spitälern, bei der Rettung oder der Polizei gebraucht werden, sollen die Schulen auch in den Osterferien offen haben. Hierfür werden freiwillige Lehrer und Lehrerinnen gesucht. "Jetzt müssen wir alle zusammenhalten", schloss sich Salzburgs Bildungslandesrätin Maria Hutter dem Aufruf von Bildungsminister Heinz Faßmann an. Eltern und Erziehungsberechtigte müssen ihren Bedarf bis 1. April formlos der jeweiligen Direktion melden.

Drei Zusatzspitäler: Messezentrum, St. Veit und Mittersill

Das Land Salzburg arbeitet derzeit intensiv am Aufbau der für die steigende Zahl an infizierten Personen nötigen Bettenkapazitäten. "Die Grundversorgung ist Quarantäne", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Freitagnachmittag bei einem Videopressegespräch. Diese Unterbringung in den eigenen vier Wänden werde für 80 Prozent der Infizierten möglich sein.

Grenzkontrollen: Einigung mit deutschen Behörden

Nach mehreren Tagen der Ungewissheit und unterschiedlichen Vorgehensweisen konnte nun eine Einigung zwischen Bayern und Österreich erzielt werden. "Für Transitpendler über das kleine deutsche Eck haben wir eine Lösung gefunden", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Freitag. Mitarbeiter von Blaulichtorganisationen sowie Ärzte und Pfleger von Krankenhäusern und sonstiges kritisches Personal würden nun mittels Formular der Landespolizeidirektion einen Ausweis ausgestellt bekommen, mit dem sie die Grenze passieren könnten. Die Salzburger Landeskliniken hätten allein 300 Pflegekräfte und Ärzte, die "einpendeln", sagt Haslauer.

