Coronavirus in Salzburg: Aufruf für Kino- und Lokalbesucher

Gäste der Pauli Stubm in der Stadt Salzburg sowie Besucher des Mozartkinos werden aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Konkret geht es um Personen, die am Montag, 28. September, zwischen 17 und 18 Uhr im Mozartkino in der Kaigasse waren, wie die Epidemiebehörde der Stadt Salzburg am Freitag meldete. Die Besucher sollen bei Auftreten gängiger Symptome (z.B. Kurzatmigkeit, Fieber, Husten, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes, Halsschmerzen, Durchfall) umgehend die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren. Dasselbe gelte auch für Personen, die am 28. September zwischen 18 und 20 Uhr die Pauli Stubm in der Herrengasse 16 besucht haben.

In der Stadt Salzburg stieg die Zahl der aktuell Erkrankten bis Freitagmittag auf 99 Fälle. Im gesamten Bundesland sind derzeit 2282 Personen nachweislich an dem Coronavirus erkrankt.

