Coronavirus in Salzburg: Derzeit weniger Neuinfektionen

Die Ampel bleibt dennoch auf Orange - was hohes Risiko signalisiert. 72 Covidpatienten sind in den Spitälern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 654,9.

Salzburg hat laut Landesstatistik mit 654,9 die geringste 7-Tage-Inzidenz seit drei Wochen. Die seit einigen Tagen rückläufige Tendenz setze sich weiter fort, worauf auch die Abwasserwerte hindeuteten, heißt es. Obwohl das Infektionsgeschehen in Salzburg demnach abnimmt, bleibe das Coronarisiko hoch. So zumindest sieht es die Ampelkommission in Wien.

Rund 15 Prozent haben sich mehr als ein Mal infiziert

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Landesstatistik mehr als 320.000 Coronafälle registriert. Allein dieses Jahr waren es fast 220.000. Das sind rund 68 Prozent aller bisherigen Infektionen. Rund 15 Prozent haben sich bereits mehr als ein Mal infiziert. Wie sich die ab 1. August geltenden neuen Quarantäneregelungen auf das Infektionsgeschehen auswirken, ist laut Experten schwierig vorherzusehen.

Drei Covidpatienten liegen auf der Intensivstation

Aktuell gibt es in Salzburg 3880 aktiv infizierte Personen. Von Mittwoch auf Donnerstag sind 223 bestätigte neue Infektionen dazugekommen. Die Reproduktionszahl liegt bei 1,02. 69 Covidpatienten befinden sich in Spitälern - davon liegen drei auf der Intensivstation.

Der "weiße Fleck" ist die Gemeinde Thomatal

Die 7-Tage-Inzidenz in Salzburg liegt bei 654,9 (Österreich: 814). Die 7-Tage-Inzidenz in den Bezirken: Lungau 754, Stadt Salzburg 730, Flachgau 654, Pongau 615, Tennengau 604 und Pinzgau 574. In 118 Gemeinden gibt es derzeit zumindest einen aktiven Fall. Der "weiße Fleck" ist die Lungauer Gemeinde Thomatal. In 81 Gemeinden liegt die 7-Tage-Inzidenz über 500, in sieben Gemeinden über 1000.