Coronavirus: In Salzburg sind bereits 95 Gemeinden betroffen

Im Bundesland Salzburg gibt es kaum mehr eine Gemeinde, in der kein Coronafall bekannt ist. Mit Stand Samstag waren 95 der insgesamt 119 Salzburger Gemeinden betroffen, hieß es seitens des Landes.

Am Samstagnachmittag (Stand 16.15 Uhr) waren laut EMS 977 infizierte Personen im Bundesland registriert. Weitere 208 Personen hatten positive Tests, waren aber noch nicht im EMS erfasst.

In Salzburg befanden sich am Samstag 38 Covid-19-Patienten in Spitalsbehandlung, weitere fünf Menschen benötigten intensivmedizinische Betreuung. In der Stadt Salzburg wurden am Samstagnachmittag Fälle von positiv getesteten Mitarbeitern in zwei Seniorenwohnhäusern - einer städtischen und einer privaten Einrichtung - bekannt.

Quelle: APA