Coronavirus: Infizierte Menschen sind in Salzburg durchschnittlich 32 Jahre alt

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt im Land Salzburg stetig an. Von Mittwoch auf Donnerstag kamen 40 weitere Fälle hinzu. Nun wurden auch Details dazu bekannt.

Das Durchschnittsalter der aktiven Fälle in Salzburg pendelt sich aktuell bei rund 32 Jahren ein. Zum Vergleich: Am 15. November 2020 betrug das Durchschnittsalter 43,5 Jahre, am 15. April 2021 38,4 Jahre.

In anderen Worten: Der Anteil jüngerer Menschen bei den aktiven Fällen steigt.

Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik, sagt: "Außerdem steigt die regionale Streuung wiederum leicht an, derzeit sind 86 Gemeinden der 119 betroffen, in 33 Gemeinden beträgt die 7-Tage-Inzidenz mehr als 100."

Die 7-Tage-Inzidenz unterscheidet sich je nach Altersgruppe stark. Bei den 15- bis unter 29-Jährigen beträgt sie 250, bei den über 70-Jährigen zum Beispiel nur mehr 15. "Die Impfung wirkt, das belegen auch die Zahlen eindeutig", erklärt Filipp.

Die vierte Infektionswelle zeichnet sich laut Filipp nun deutlich ab, wie hoch sie ausfällt ist schwierig zu prognostizieren. "Aus Statistik-Sicht kann ich nur sagen, dass sich der Trend von mehr Neuinfektionen mittelfristig fortsetzen wird. Dafür spricht unter anderem die regionale Streuung und die Reproduktionszahl, die nach wie vor mit 1,05 zwar nur knapp aber dennoch über 1 liegt", so Filipp.

Weitere Daten zur Lage im Land Salzburg:

Die Coronapandemie währt nun schon gut eineinhalb Jahre, hier sind Eckdaten aus Salzburg (Stand: Donnerstag, 25. August 2021, 12:30 Uhr):