Coronavirus - kein aktiver Infektionsfall mehr im Lungau

In Salzburg sinken die Infektionszahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus weiter. Im Lungau gibt es seit Montagnachmittag überhaupt keinen gemeldeten Fall mehr.

Laut dem vom Land Salzburg veröffentlichten Dashboard war bereits am Montag kurz vor 16 Uhr kein positiver Fall in einer Lungauer Gemeinde registriert worden. Dienstag früh kam dann die weitere Bestätigung: Die 15 Kommunen des Bezirks Tamsweg sind aktuell coronafrei. Zuletzt hatte es in Ramingstein noch einen Fall gegeben.

Die anderen Zahlen: Im gesamten Land Salzburg gibt es 160 Fälle, davon 44 in der Landeshauptstadt, 45 im Flachgau, 30 im Tennengau, 32 im Pongau und neun im Pinzgau.



Quelle: Land Salzburg