Coronavirus: Lage in Supermärkten beruhigte sich am Samstag

Nach langen Schlangen an den Kassen und teilweise leeren Regalen in den heimischen Supermärkten am Freitag aufgrund der Coronavirus-Sorgen, hat sich die Lage am Samstag wieder deutlich beruhigt.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER In vielen Geschäften standen die Leute Schlange, um sich einzudecken.