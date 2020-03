Coronavirus: Land entscheidet am Montag über Quarantänegebiete

Das Land bereitet sich auf einen weiteren Anstieg der Infizierten vor. 1568 Krankenbetten werden für Coronapatienten zur Verfügung stehen. Im Lauf des Montags entscheidet Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), wie es mit den Quarantänegebieten weitergehen soll.

Eine 70-jährige Frau und ein 85-jähriger Mann sind Sonntag auf der Covid-Station des Uniklinikum Salzburg verstorben. Auch am Samstag hatte es einen Todesfall gegeben. Eine 87-jährige Frau war ebenfalls im Uniklinikum verstorben. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist damit in Salzburg auf sieben gestiegen.

Für die Versorgung von Coronavirus-Infizierten bereitet das Land Salzburg 1568 Krankenhausbetten vor. Dabei handelt es sich um 95 Intensivbetten, 399 Krankenhausbetten für Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf sowie 1074 für Erkrankte, bei denen die Lungenkrankheit Covid-19 mittelschwer verläuft. Wird das reichen, um alle Salzburger, die stationär behandelt werden müssen, auch tatsächlich versorgen zu können? Ja, sagt ein Sprecher des Landes. Voraussetzung dafür sei, dass die Bevölkerung sich weiterhin an die Ausgangsbeschränkungen halte. "Am Wochenende sank die Steigerung der Fälle erstmals auf unter zehn Prozent", sagt er. Wobei das mit Vorsicht zu genießen ist: Am Wochenende wird auch deutlich weniger getestet. Statt üblicherweise 500 Tests täglich werden nur 250 durchgeführt.

Die meisten Infizierten sind 45 bis 64 Jahre alt

Mit 38 Prozent der Infizierten ist die Gruppe der 45- bis 64-Jährigen in Salzburg am häufigsten vom Coronavirus betroffen. Das geht aus einer Analyse der Daten von 484 von 21. bis 26. März positiv Getesteten hervor. Die zweitgrößte Gruppe sind die 25- bis 44-Jährigen (34 Prozent), die kleinste Gruppe die unter 25-Jährigen (13,6 Prozent). Dass 65-Jährige und Ältere "nur" 14,5 Prozent der Erkrankten ausmachen, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es diese Gruppe besonders hart trifft. Alle sieben in Salzburg Verstorbenen waren älter als 65 Jahre. Seit Mittwoch sind vier Männer (77, 78, 85 und 88 Jahre) sowie drei Frauen (70, 84 und 87 Jahre) an den Folgen des Coronavirus verstorben.

Wie sich die 1568 Corona-Betten über das Bundesland Salzburg verteilen

Für die medizinische Betreuung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten sollen in Salzburg 95 Intensivbetten (81 in der Uniklinik, 14 im Krankenhaus Schwarzach) sowie 399 Krankenhausbetten zur Verfügung stehen. Diese verteilen sich auf das Uniklinikum (199), das Krankenhaus Schwarzach (100) sowie das Krankenhaus Zell am See (100). Für mittelschwer betroffene Patienten wird es 1074 Krankenhausbetten geben - der Großteil davon (704) entsteht im Zusatzspital Messezentrum, wo 60 Betten jetzt schon bereitstehen. Sie werden belegt, sobald das Covid-Spital im Uniklinikum zu 70 Prozent ausgelastet ist. 300 Betten entstehen in St. Veit, 70 sollen in den Süden kommen (wahrscheinlich im Raum Zell am See).

Nach wie vor ist der Pongau mit 318 positiv auf das Coronavirus getesteten Personen bzw. 294 Infizierten, die sich in dem Bezirk aufhalten (Stand Sonntag, 19 Uhr) der Hotspot im Bundesland Salzburg. Flachau, das Gasteiner Tal und das Großarltal stehen noch bis Dienstag unter Quarantäne. Ob diese Maßnahme verlängert werden soll oder nicht, will Landeshauptmann Wilfried Haslauer im Lauf des Montags entscheiden.

Quelle: SN