Coronavirus - Land Salzburg meldet 16 weitere Todesfälle

Das Land Salzburg hat am Samstag 16 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl jener Menschen, die mit oder an der Infektion verstorben sind, in Salzburg auf insgesamt 115.

SN/APA/BARBARA GINDL Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19.