Coronavirus: Mehr Verdachtsfälle in Salzburg erwartet

Die Blutprobe ist auf dem Weg nach Wien und wird dann ausgewertet. Der zuständige Primar betont: Der Frau gehe es gut. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Landessanitätsdirektion rechnet mit weiteren Verdachtsfällen.

Klarheit darüber, ob sich der erste Verdachtsfall auf einen Coronavirus in Salzburg bestätigt oder nicht, wird vermutlich es erst in der Nacht oder Samstagfrüh geben. Die Blutprobe jenes Ehepaars mittleren Alters aus der Stadt Salzburg, die gestern Abend im Uniklinikum der Landeshauptstadt aufgenommen wurde, ist auf dem Weg nach Wien und wird frühestens am späten Abend oder Samstagfrüh ausgewertet sein. Das bestätigte Primar Richard Greil am Freitagvormittag den SN.

Wie berichtet war das Ehepaar auf einer Schiffsreise und war über Peking nach Hause zurückgekehrt. Die Frau klagte vor allem über Durchfall. Es gehe ihr aber gut, betont Greil. Es handle sich um keinen dringenden Verdachtsfall, sie und ihr Gatte, der keinerlei Krankheitssymptome aufweist, seien vorsichtshalber in der Isolierstation der Dritten Medizin aufgenommen worden.

Das Ehepaar war Donnerstag gegen 18 Uhr ins Uniklinik (SALK) gekommen. Sie hatten sich im Jänner über den Flughafen Peking auf eine Schiffsreise begeben und waren dann erneut via Peking nach Hause zurückgekehrt. In der Uniklinik wurden sie in die internistische Notaufnahme gebracht und von einem Infektiologen befragt und untersucht.

Anschließend wurden die Werte abgeklärt, wobei sich herausstellte, dass es sich um keine Influenza-Infektion handelt. Knapp nach 22 Uhr bestätigte die Klinik, dass ein Verdacht auf jenen Coronavirus, der seit einer Woche weltweit für Schlagzeilen sorgt, nicht ausgeschlossen werden kann und die Frau und ihr Ehemann sicherheitshalber in die Isolierstation der Uniklinik gebracht wurden. Die Gesundheitsbehörde in Salzburg wie auch das zuständige Ministerium in Wien seien informiert worden.

Klinikum-Sprecher Wolfgang Fürweger betonte, dass kein Grund zur Panik bestehe. Der Infektionsgrad beim Coronavirus sei weniger problematisch als bei der klassischen Influenza-Grippe, an der in Österreich pro Jahr rund 1400 Menschen sterben. Die Sterblichkeitsrate beim Coronovirus liege bei knapp drei Prozent, und in den meisten Fällen bestehe schon eine schwere Grunderkrankung.

In der Landesklinik traten sogleich all jene jene Sicherheitsvorkehrungen in Kraft, auf die man sich seit Tagen vorbereitet hat - unter anderem in einem Informationsschreiben an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darin wird alle Hygienemaßnahmen erläutert, die Ärzte und Pflegepersonal in einem solchen Verdachtsfall einzuhalten haben.

Die beiden Salzburger befinden sich in getrennten Zimmern auf der Isolierstation, eine Schleuse ist aktiviert samt eigener Belüftung. Das Zimmer darf nur mit Schutzkleidung betreten werden, alle Hilfsmittel bleiben im Zimmer.

Weitere Verdachtsfälle erwartet

In Salzburg stellt man sich jedenfalls auf weitere Verdachtsfälle wegen des Coronavirus ein, sagt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Das europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten hat nun ganz China als Risikogebiet eingestuft. Und derzeit grassieren saisonbedingt sehr viel respiratorische Infekte. Wir gehen davon aus, dass sich in den Tagen noch einige Menschen melden werden, die mit einem Infekt von einer Reise aus China zurückkommen." Angesichts des ersten Verdachtsfalles werde es in Salzburg vorerst keine zusätzlichen Maßnahmen geben.

Stadt Salzburg richtet 24-Stunden-Rufbereitschaft ein

In der Stadt Salzburg wurde eine 24-Stunden-Rufbereitschaft im Gesundheitsamt sowie im Amt für öffentliche Ordnung eingerichtet. Es gebe in der Stadt einen Maßnahmen- und Einsatzplan. Es seien auch Maßnahmen mit anderen Organisationen abgestimmt worden, auch der Flughafen und die Landeskliniken hätten entsprechende Pläne, sagt Michael Haybäck, Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung. "Es besteht ja für die Krankheit Meldepflicht. Wir haben in der Stadt Salzburg die behördliche Einsatzleitung und agieren in direkter Abstimmung mit den Blaulicht-Organisationen und der Landesklinik. Die Kommunikation funktioniert sehr gut. Wir werden laufend informiert, haben uns für einen möglichen Ernstfall intensiv vorbereitet und sind somit bestens gerüstet", sagt Haybäck.

