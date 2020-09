Coronavirus: Mitarbeiterin in Salzburger Geburtshilfe-Klinik erkrankt

Auf dreiste Betrüger fiel eine 71-jährige Flachgauerin herein. Ihr wurden über E-Mails zuerst ein Lottogewinn und dann auch noch ein Erbe versprochen - und das jeweils in Millionenhöhe. Um das viele Geld zu …

Chronik

Auch einen Tag nach Bekanntwerden des Mordes an einer 81-Jährigen in deren Wohnung in der Stadt Salzburg hielt sich die Polizei mit Informationen für die Öffentlichkeit äußerst bedeckt. Das Motiv und der …