Coronavirus: Neuer Aufruf der Salzburger Gesundheitsbehörde

Aufgrund von positiven Coronatests wendet sich die Salzburger Gesundheitsbehörde an bestimmte Zugpassagiere und Besucher eines Restaurants sowie eines Supermarkts.

Konkret richtet sich der Aufruf an all jene, die am 18. August ab 13.30 Uhr im Zug RJX 566, ein ÖBB Railjet, von Wien nach Salzburg gesessen sind. Dazu an alle, die am selben Tag zwischen 18.45 und 20.45 Uhr das Restaurant "Die Cabreras" in der Priesterhausgasse besucht oder am 22. 8. zwischen 12.30 und 13.30 in der Lidl-Filiale in Schallmoos eingekauft haben. Diese Personen sollen "ihren Gesundheitszustand genau beobachten und sich bei Covid-19-Symptomen bei der Hotline 1450 melden".



Quelle: SN