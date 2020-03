Coronavirus: Salzburg meldet zwei weitere Todesfälle

Zwei Männer im Alter von 88 und 77 Jahren sind am Freitag verstorben. Damit gibt es nun drei Todesfälle im Zuge der Coronakrise in Salzburg.

Im Uniklinikum Salzburg gibt es seit Freitag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Zwei Männer im Alter von 88 und 77 Jahren sind demnach verstorben. Bei dem 88-Jährigen habe es bereits schwere Vorerkrankungen gegeben. Der Mann sei seit 18. März beamtet worden, heißt es vom Land Salzburg. Der 77-Jährige habe unter schwerer Demenz gelitten.

Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Salzburg auf drei. Bereits am Mittwoch war ein 84-jähriger Flachgauer (ebenfalls mit schweren Vorerkrankungen) verstorben.

Insgesamt hat sich die Zahl der Corona-Infizierten im Bundesland am Freitag auf 683 erhöht. In den vergangenen drei Tagen hat es in Salzburg einen Anstieg um 17 Prozent gegeben.

Quelle: SN