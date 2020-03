Coronavirus: Salzburg stockt Bettenkapazitäten auf

Lazarett im Salzburger Messezentrum geplant, weitere Behandlungsmöglichkeiten in Mittersill und St. Veit.

Das Land Salzburg arbeitet intensiv am Aufbau der für die steigende Zahl an infizierten Personen nötigen Bettenkapazitäten. "Die Grundversorgung ist Quarantäne", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Freitagnachmittag bei einem Videopressegespräch. Diese Unterbringung in den eigenen vier Wänden werde für 80 Prozent der Infizierten möglich sein.

Für Patienten, die nicht zu Hause bleiben können, wurden rund 440 Betten geschaffen, die vom Roten Kreuz betreut werden. Sie befinden sich großteils in Internaten und Schulen. Großlazarette für behandlungsbedürftige Patienten stehen im Messezentrum Salzburg, in der Landesklinik St. Veit und in Mittersill zur Verfügung. Intensivpatienten werden in der Covid-Klinik in den Salzburger Landeskliniken sowie in Schwarzach behandelt, erläuterte Haslauer das Spitalskonzept. "Bei den Betten sind wir gut aufgestellt." Wichtig sei eine Organisationsstruktur, die einen effizienten Personaleinsatz ermögliche, um die Patienten zu betreuen. In Salzburg sollen verstärkt auch Ärzte aus Privatkliniken und Ordinationen für den Einsatz gewonnen werden.

16 Patienten in CoVid-Haus der Landeskliniken

76 Ärztinnen und Ärzte, 85 Pflegerinnen und Pfleger sowie 39 andere Bedienstete: So groß war mit Stand Freitagmittag der personelle "Aderlass" der Salzburger Landeskliniken (SALK) wegen vorgeschriebener Quarantäne im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Diese Zahlen gab SALK-Sprecher Wolfgang Fürweger am Freitagnachmittag bekannt.

1.064 Mediziner sind bei den Landeskliniken beschäftigt, 764 davon am Landeskrankenhaus, in dem sich der größte Teil der Quarantäne-Ausfälle befindet. Im Pflegebereich ist der Anteil isolierter Mitarbeiter deutlich geringer, sind doch im Verbund 2.980 Mitarbeiter hier beschäftigt.

Anfang dieser Woche ist im Landeskrankenhaus das Covid-Haus in Betrieb genommen wurden, inzwischen befinden sich dort 16 Patienten, von denen aber nicht alle positiv getestet sind, aber zumindest ein begründeter Verdacht besteht. "Drei Patienten sind derzeit intensivpflichtig", informierte Pflegedienstleiterin Helga Dworschak-Köchel. Das Haus verfügt momentan über 67 Betten, davon 18 für Intensiv-Patienten. In der geplanten Erweiterung stehen weitere 130 Betten zur Verfügung. Rund 50 Patienten werden im Augenblick pro Tag an die Ambulanz dieser Einrichtung verwiesen. Dort wird abgeklärt, ob eine Aufnahme notwendig ist oder der Patient in häusliche Pflege entlassen wird.

Das Team im Covid-Haus besteht zurzeit aus 80 bis 90 Mitarbeitern, die bereits die spezielle Schulung erhalten haben. Für die Erweiterung suchen die SALK noch freiwillige Kräfte, die sich aber offenbar nicht so ohne weiteres finden lassen. Dworschak-Köchel und Oberarzt Patrick Morre appellierten deshalb heute an die Kolleginnen und Kollegen, sich für die Arbeit im Covid-Haus zu melden.

Quelle: APA