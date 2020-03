Coronavirus: Sechster Todesfall in Salzburg

Eine 70-jährige Frau ist am Sonntag auf der Covid-Station des Uniklinikum Salzburg verstorben. Auch am Samstag hatte es einen Todesfall gegeben. Eine 87-jährige Frau war ebenfalls im Uniklinikum verstorben. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist damit in Salzburg auf sechs gestiegen.

Mit Stand Sonntag um 13.00 Uhr sind in Salzburg bisher 800 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Das entspricht einem Anstieg von 65 Personen innerhalb von 24 Stunden. Von den 800 Erkrankten halten sich 761 im Bundesland auf. 58 Personen sind im Krankenhaus, davon 13 auf der Intensivstation. 34 Personen sind wieder genesen, 15 Patienten sind in ihre Heimat abgereist.

Die Zahl der Erkrankten verteilt sich wie folgt auf die Salzburger Bezirke: Stadt Salzburg 114, Flachgau 111, Tennengau 47, Pongau 303, Lungau 15, Pinzgau 210.

An den Drive-in-Stationen sowie durch mobile Teams wurden bis Sonntagfrüh insgesamt bisher 5528 Abstriche genommen - das sind 181 mehr als bis Samstagfrüh. Bisher wurden 334 Infektionstransporte durchgeführt - 23 davon am Samstag.

Der Ärzte-Visite-Dienst hat seit dem Start am 22. März insgesamt 66 Besuche zu verzeichnen (Stadt Salzburg/Flachgau/Tennengau: 23, Pongau/Lungau: 24, Pinzgau: 19). Die Salzburger Polizei meldet 489 Anzeigen nach dem Corona-Gesetz, 75 davon sind am Samstag dazugekommen.



Quelle: SN