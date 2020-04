Coronavirus: Seniorenheim Altenmarkt meldet zwei Todesfälle

Zwei von sechs erkrankten Bewohnern sind verstorben. Auch drei Mitarbeiter wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Insgesamt gibt es im Seniorenheim Altenmarkt bisher neun positiv auf Covid-19 getestete Personen. Die nicht positiv getesteten Mitarbeiter arbeiten derzeit in Schutzkleidung, diese ist derzeit ausreichend vorhanden, heißt es vom Betreiber Senecura. Die Erhebung der Kontaktpersonen läuft. Die drei positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Es werden laufend Testungen durchgeführt.

Zu Beginn der aktuellen Woche waren salzburgweit 49 Mitarbeiter und Bewohner von Seniorenheimen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Diese hohe Zahl hat Landesregierung und Einsatzstab alarmiert. Ein neues Meldesystem, das ein rascheres Reagieren ermöglichen soll, ging am Dienstag in Betrieb. Bis dahin konnten neue Fälle in einer sensiblen Einrichtung wie einem der 75 Salzburger Seniorenheime nicht automatisch ebendort verortet werden. Unverändert bleibt, dass nur in Ausnahmefällen das gesamte Personal sowie alle Bewohner durchgetestet werden.

Quelle: SN