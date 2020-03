Coronavirus: Sieben neue Fälle in Salzburg - insgesamt 20 Patienten

Am Mittwochvormittag gab das Land Salzburg vier neue Fälle bekannt, am Nachmittag drei weitere. Damit ist die Gesamtanzahl in Salzburg auf 20 angestiegen.

Bei den neuen Fällen handelt es sich um drei Fälle im Pinzgau und einen Fall in der Stadt Salzburg. Im Pinzgau ist ein weiteres Mitglied der britischen Reisegruppe positiv getestet worden. Es handelt sich dabei um einen 45-jährigen Mann. Die Gruppe befindet sich in Saalbach-Hinterglemm in Quarantäne.

Bei den zwei weiteren Infektionsfällen handelt es sich um einen 42-jährigen sowie um einen 43-jährigen Mann im Pinzgau, weitere Informationen sind noch nicht bekannt. Die Gesundheitsbehörde habe mit der Abklärung der weiteren Vorgehensweise begonnen.

Ebenfalls noch wenige Informationen liegen bei der 33-jährigen Frau in der Stadt Salzburg vor, die positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurde.

Mit den vier weiteren Fällen ist die Gesamtanzahl der Fälle in Salzburg auf 17 gestiegen, davon befinden sich zwei Personen nicht mehr im Bundesland Salzburg. Das betrifft auch den 59-jährigen Mann, der in einem Hotel in Bad Gastein positiv getestet wurde. Er befindet sich daheim in Oberösterreich in häuslicher Quarantäne.

Quelle: SN